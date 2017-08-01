شبيبة التجمع الوطنيي للأحرار تنظم أول جامعة صيفية لها وتطمح لإشراك أزيد من 3000 مشارك ﻿

تحت شعار '' الشباب بين قيم الحرية وروح المسؤولية'' سيتم تنظيم الدورة الأولى للجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية من 8 إلى 10 شتنبر بالجامعة الخاصة بمراكش ، وذلك من طرف الفدرالية الوطنية لشبيبة حزب التجمع

"شوف تيفي"

تحت شعار " الشباب بين قيم الحرية وروح المسؤولية" سيتم تنظيم الدورة الأولى للجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية من 8 إلى 10 شتنبر بالجامعة الخاصة بمراكش ، وذلك من طرف الفدرالية الوطنية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار

و من المتوقع أن تستقبل أزيد من 3000 مشارك ومشاركة قادمين من مختلف مناطق المملكة بالإضافة لعدد من المغاربة القاطنين بالخارج، ويهدف تنظيم هذه الجامعة الصيفية إلى تسليط الضوء على المواضيع المرتبطة بالمجالات السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وهي جزء من رؤية تطمح لإشراك شباب الحزب.

هذا وسيشارك عدد من الفعاليات المدينة والسياسية وصناع القرار من مختلف الميادين في أول جامعة صيفية للشباب التجمعي من أجل تمكينهم من التعبير عن أنفسهم ومناقشة المواضيع المتعلقة بهم.