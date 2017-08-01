النيابة العامة تأمر بوضع برلماني مغربي تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه .. وهذه التفاصيل ﻿

أمرت النيابة العامة الفرنسية، مساء أمس السبت 2 شتنبر 2017، بوضع النائب البرلماني المغربي الحامل للجنسية الفرنسية، ''مجيد الغراب'' مرشح حركة إلى الأمام، تحت الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تعنيفه لعضو

"شوف تيفي"



أمرت النيابة العامة الفرنسية، مساء أمس السبت 2 شتنبر 2017، بوضع النائب البرلماني المغربي الحامل للجنسية الفرنسية، "مجيد الغراب" مرشح حركة إلى الأمام، تحت الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تعنيفه لعضو الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريس فور، يوم الأربعاء المنصرم، موجها له ضربات عنيفة بواسطة خوذته.



وحسب ماكشفته وسائل إعلام فرنسية أن الغراب انتقل بمحض إرادته إلى مقر الشرطة، مساء أول أمس الجمعة، واضعا نفسه تحت تصرف المحققين، بعد أن تخلى عن حصانته البرلمانية، مشيرة إلى أن خطوة البرلماني انتهت بوضعه في حدود الساعة 3 من مساء أمس تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.



وحسب المصادر ذاتها فإن وضع برلماني "حركة إلى الأمام" جاءت بعد ساعات من إعلانه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عن مغادرته للحزب وللفريق البرلماني من أجل التحقيق في نازلة اعتدائه على عضو الحزب الاشتراكي بشكل شفاف، وتسليط الضوء على ما وقع، متمنيا لزميله الشفاء العاجل.



هذا وقد كانت واقعة الاعتداء حدثت في شارع بروكا، في الدائرة الخامسة في باريس، حين دخل بعض السياسيين في شجار، انتهى بنقل بوريس إلى المستشفى، وحضور رجال الأمن والوقاية المدنية أيضا، حيث بدأت الأحداث على إثر محادثة بين البرلمانيين تحولت بسرعة إلى تصفية حسابات، ولولا تدخل رجال الأمن لتفرقة الرجلين السياسيين لتحول الصراع إلى نتائج أسوء.





