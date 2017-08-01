حصري..الوحش موريتي محامي سعد المجرد يتكلف بالدفاع عن البرلماني المغربي ''الكراب'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي ''موريتي'' الملقب بالوحش، تكفل بالدفاع عن البرلماني الفرنسي من أصول مغربية ''مجيد الكراب'' المتهم بالاعتداء على برلماني آخر يدعى ''بوريس فور''.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي ''موريتي'' الملقب بالوحش، تكفل بالدفاع عن البرلماني الفرنسي من أصول مغربية ''مجيد الكراب'' المتهم بالاعتداء على برلماني آخر يدعى ''بوريس فور''.

وأوضح المصدر ذاته أن ''موريتي'' سيتولى زمام هذه القضية إلى جانب المحامي من أصول مغربية ''ياسين الياقوتي'' المحامي الخاص بالبرلماني ''مجيد الكراب''.

وأكدت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' عن نيتها في التنسيق مع المحامي ''موريتي'' بداية الأسبوع الجاري من أجل إضافة محامين آخرين للدفاع عن ''مجيد الكراب'' الذي أقدم على ضرب البرلماني ''بوريس فور'' بعد ما تلفظ هذا الأخير بكلام عنصري استهدف الكراب.



