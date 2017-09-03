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مثير وبالصورة..الكوميدي "بهلول " يخرج عن صمته ويرد على زوجته الفنانة كوشي..وهاشنو قال

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 17:57 مثير وبالصورة..الكوميدي بهلول يخرج عن صمته ويرد على زوجته الفنانة كوشي..وهاشنو قال | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة..الكوميدي "بهلول " يخرج عن صمته ويرد على زوجته الفنانة كوشي..وهاشنو قال
نشر الممثل الكوميدي محمد عزام المعروف بـ ''بهلول''، على حسابه بالفايسبوك تدوينة مثيرة، رد من خلالها على تدوينة نشرتها زوجته الفنانة نورة كوشي خريجة برنامج ''أراب أيدول'' والتي ارتبطها بها قبل أشهر.


"شوف تيفي"


نشر الممثل الكوميدي محمد عزام المعروف بـ "بهلول"، على حسابه بالفايسبوك تدوينة مثيرة، رد من خلالها على تدوينة نشرتها زوجته الفنانة نورة كوشي خريجة برنامج "أراب أيدول" والتي ارتبطها بها قبل أشهر.

وعبر بهلول من خلال تدوينته عن أسفه الشديد من مضمون تدوينة زوجته نورة كوشي، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع ما قالته مجرد كذب وافتراء لا أساس له من الصحة.
وأوضح بهلول بأنه سيلجأ إلى القانون والصحافة الحقيقية ، حتى يكشف الحقيقة الكاملة، مشيرا إلى أنه لا يرغب في تشويه سمعتها أو التشهير بها كما فعلت زوجته ، لكنه يريد الدفاع عن نفسه بالقانون والدلائل.

وأكد بهلول في تدوينته أن زوجته نورة، قامت بنفس الخطوة مع طليقها السابق، الذي تعرض للمساومة المادية قبل إنهاء العلاقة بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن نورة كوشي، نشرت تدوينة طويلة، كشفت من خلالها عن جميع التفاصيل الخاصة بزواجها من بهلول منذ اللقاء الأول بينهما داخل محطة إذاعية وزواجهما ثم وقوع مشاكل بينهما بعد أن طالبها بإجهاض جنينها مقابل منحها مبلغا ماديا تصل قيمته إلى 15 ألف درهم.

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