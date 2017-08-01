حصري..لفظ عنصري وراء إقدام البرلماني الفرنسي من أصول مغربية بضرب برلماني آخر+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن لفظا عنصريا مهينا موجها من البرلماني الفرنسي بوريس فور عن حزب الاشتراكي، كان سببا وراء إقدام البرلماني الفرنسي من أصول مغربية مجيد الكراب إلى توجيه ضربة قوية له.





"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن لفظا عنصريا مهينا موجها من البرلماني الفرنسي بوريس فور عن حزب الاشتراكي، كان سببا وراء إقدام البرلماني الفرنسي من أصول مغربية مجيد الكراب إلى توجيه ضربة قوية له.

وحسب المصدر ذاته فإن الكراب تفاجأ بالفرنسي بوريس فور ببهو البرلمان الفرنسي وهو يوجه له لفظا عنصريا مهينا استهدف أصوله، ليقوم في لحظة غضب بتوجيه ضربة له بواسطة خوذة دراجته النارية "كاسك" التي كان يحملها بين يديه.



وأضاف المصدر ذاته أن البرلماني بوريس فور حصوله على شهادة طبية حددت مدة العجز فيها 8 أيام، أوقفت الشرطة الفرنسية الكراب قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.

وعلاقة بالموضوع، أكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان عن استعداد الجمعية للدخول على الخط والوقوف إلى جانب الكراب، مؤكدا رفض الجمعية القاطع لتلفظ البرلماني " بوريس فور" بعبارات عنصرية.



