عاجل : صاحب الخروف المتعفن مطلوب لدى الأجهزة البيطرية ضروريا والسبب يحتمل الخطورة. ﻿

علمت مصادر ''شوف تيفي'' أن الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك استدعت الشخص الذي ظهر في فيديو يرمي لحم خروف الصردي للكلاب، وذلك بعد تعفنه بشكل سريع مطالبة إياه التقدم بسرعة نحو أقرب عيادة بيطرية.

"شوف تيفي"

علمت مصادر "شوف تيفي" أن الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك استدعت الشخص الذي ظهر في فيديو يرمي لحم خروف الصردي للكلاب، وذلك بعد تعفنه بشكل سريع مطالبة إياه التقدم بسرعة نحو أقرب عيادة بيطرية.

كما استدعت كل من يعرفه لتبليغه بذلك ، لسبب أن هنالك احتمالا أن يكون لحم الخروف من خلال مظهره يحمل جرثومة خطيرة وهي " charbon bacteridie" والتي تنقل العدوى إلى البشر.

هذا وقد دعت الفيدرالية إلى التعامل مع هذا الإعلان بجدية ونوع من الحزم ، وكان الشاب قد اقتني خروف العيد بمبلغ 2800 درهم لكنه تعرض للتلف السريع.