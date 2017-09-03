 مثير وبالصورة..الفنانة كوشي زوجة الفنان الكوميدي بهلول تفجرها مدوية: كيضربني قام واستغلني فنيا وبغاني ندير الإجهاض وطليقتو خانتو مع راجل آخر ﻿
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مثير وبالصورة..الفنانة كوشي زوجة الفنان الكوميدي بهلول تفجرها مدوية: كيضربني قام واستغلني فنيا وبغاني ندير الإجهاض وطليقتو خانتو مع راجل آخر

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 17:12 مثير وبالصورة..الفنانة كوشي زوجة الفنان الكوميدي بهلول تفجرها مدوية: كيضربني قام واستغلني فنيا وبغاني ندير الإجهاض وطليقتو خانتو مع راجل آخر | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة..الفنانة كوشي زوجة الفنان الكوميدي بهلول تفجرها مدوية: كيضربني قام واستغلني فنيا وبغاني ندير الإجهاض وطليقتو خانتو مع راجل آخر
نشرت الفنانة ''نورة الزاهي كوشي'' على صفحتها بالفايسبوك تدوينة طويلة، كشفت من خلالها عن تفاصيل صادمة بخصوص مشاكلها الأسرية مع زوجها الفنان الكوميدي عزام بهلول.


"شوف تيفي"

نشرت الفنانة "نورة الزاهي كوشي" على صفحتها بالفايسبوك تدوينة طويلة، كشفت من خلالها عن تفاصيل صادمة بخصوص مشاكلها الأسرية مع زوجها الفنان الكوميدي عزام بهلول.

وأكدت "كوشي" أن زوجها بهلول، تطلق من زوجته بعد اكتشافه خيانتها له مع رجل آخر، مشيرة إلى أن طليقته ومباشرة بعد علمها بزواجهما، أرسلت له أبناءه الستة حتى يعيشو معهما، مشيرة إلى أن تحملت عناء تربيت أبنائه، ومباشرة بعد علمه بحملها، طالبها بالإجهاض مقابل منحها مبلغ 15 ألف درهم.

وأضافت الفنانة أن بهلول وبعد إرغامه إياها بوضع الحجاب، أقدم على استغلالها فنيا، من خلال حصوله على أتعابها الخاصة بجنريك بعض المسلسلات، مشيرة في الوقت نفسه بأن بهلول قام في العديد من المرات بتعنيفها وضربها، داعية الجميع إلى مساعدتها حتى تتمكن من حماية جنينها وحماية نفسها...وإليكم تدوينتها كاملة .

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المغرب شوف تيفي عزام بهلول الحجاب نورة الكوشي الإجهاض

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