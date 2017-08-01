عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير ملقب بـ "ولد لطيفة" سرق صاك فيه 3 المليون ديال الذهب وسلخ هولندية وسرقها ﻿

تمكنت فرقة الدراجين بالمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف لص خطير، ملقب بـ ''ولد لطيفة''، تورط في سرقة حقيبة يد من سيدة بها مجوهرات ذهبية تبلغ قيمتها 3 ملايين

''شوف تيفي''



تمكنت فرقة الدراجين بالمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف لص خطير، ملقب بـ ''ولد لطيفة''، تورط في سرقة حقيبة يد من سيدة بها مجوهرات ذهبية تبلغ قيمتها 3 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى قيامه باعتراض سبيل سائحة هولندية، وشرملتها وسرقة ما بحوزتها.

وأوضح المصدر ذاته أن مطاردة هوليويدية، قامت بها فرقة الدراجين بمنطقة عين البرج، مكنت من إيقاف المعني بالأمر البالغ من العمر حوالي 20 سنة، موضحا بأن شريكه في عمليات السرقة، سلم نفسه قبل يومين، وكشف عن معطيات مثيرة بخصوص عملية سرقتهما للسائحة الهولندية وقيام ''ولد لطيفة'' بإحراق جواز سفرها.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



