 انفراد وبالفيديو..الوزير بوليف يدخل على خط فوز المغرب على مالي ويقول : ''الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وعيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية اللاعبين..'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير ملقب بـ ولد لطيفة سرق صاك فيه 3 المليون ديال الذهب وسلخ هولندية وسرقها | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير ملقب بـ "ولد لطيفة" سرق صاك فيه 3 المليون ديال الذهب

صادم وبالصور..ثالث أيام العيد: لحم الأضاحي زراڭ بالرغم من وضعه في الثلاجة | مجتمع

صادم وبالصور..ثالث أيام العيد: لحم الأضاحي زراڭ بالرغم من وضعه في الثلاجة

ظهور جديد للفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل مثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

ظهور جديد للفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل مثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

خطير وبالصور..شفارة شدوهم وربطوهم بالقنبة ديال أضحية العيد بشفشاون | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..شفارة شدوهم وربطوهم بالقنبة ديال أضحية العيد بشفشاون

انفراد وبالفيديو..الوزير بوليف يدخل على خط فوز المغرب على مالي ويقول : الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وعيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية اللاعبين.. | مجتمع

انفراد وبالفيديو..الوزير بوليف يدخل على خط فوز المغرب على مالي ويقول : ''الله تعالى هو الذي حقق هذا

طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة تتعرض للاغتصاب نواحي مدينة تارودانت | مجتمع

طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة تتعرض للاغتصاب نواحي مدينة تارودانت

الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يهدد سلامة الكلى | منوعات

الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يهدد سلامة الكلى

صور تهز الفايسبوك: أم ترغم طفلها على التدخين وكتسكر قدامو | منوعات

صور تهز الفايسبوك: أم ترغم طفلها على التدخين وكتسكر قدامو

سقوط راغب علامة في حفلته فوق خشبة المسرح | ثقافة و فنون

سقوط راغب علامة في حفلته فوق خشبة المسرح

''رعاة'' سياسة الريع

انفراد وبالفيديو..الوزير بوليف يدخل على خط فوز المغرب على مالي ويقول : ''الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وعيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية اللاعبين..''

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 15:44 انفراد وبالفيديو..الوزير بوليف يدخل على خط فوز المغرب على مالي ويقول : الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وعيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية اللاعبين.. | مجتمع
انفراد وبالفيديو..الوزير بوليف يدخل على خط فوز المغرب على مالي ويقول : ''الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وعيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية اللاعبين..''
في أول خروج إعلامي له، صرح ''نجيب بوليف'' الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل؛ تعليقا منه على أكبر انتصار رسمي للمغرب ضمن إقصائيات كأس العالم 2018 بسداسية نظيفة على


''شوف تيفي''


في أول خروج إعلامي له، صرح ''نجيب بوليف'' الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل؛ تعليقا منه على أكبر انتصار رسمي للمغرب ضمن إقصائيات كأس العالم 2018 بسداسية نظيفة على المنتخب المالي وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجرتها معه قناة ''شوف تيفي'' حيث أكد أن الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وأن عيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية المنتخب المغربي.

وقال ''بوليف'' أن المنتخب المغربي ''منين كيكون عندو المورال وتيكون المدرب منسجم مع الفريق ومتيكونوش صراعات وهذا معايا وهذا لا... ومنين تفاهموا كلهم وجاو للأرض وقالوا اليوم كاين المنتخب الوطني والراية مغربية خاصنا نعليوها راه ربي جاب التيسير...''.

وأضاف ل''شوف تيفي'' أن الفريق المالي كانت عنده مجموعة من النقائص من حيث اللياقة البدنية وحتى من حيث اللاعبين ، واسترسل أن المباراة كان فيها نوع من التنسيق الجيد بين المنتخب المغربي والمدرب ، وهذا هو سبب النتيجة التي كانت جد مشرفة وفاقت توقعات المغاربة قاطبة

وأشار أن عيد الأضحى لعب دورا كبيرا في المباراة من حيث الأجواء وأكد أن التحدي الكبير هوالانتصار على '' الكوت ديفوار '' مشيرا في ذات السياق أن المباراة ستكون صعبة ، و في الختام وجه نصيحة لأفراد المنتخب الوطني قائلا : ''راكم شديتوا راس الخيط ديال المونديال دابا ماخصكمش تطلقوه تا تأهلوا وراكم قادرين ''.

هذا وقد سبق وعبر ''بوليف'' عن غضبه من العنف الذي بات منتشرا في الملاعب الوطنية وقال ''لعنة الله على الكرة، وأنا من عشاقها، إن كان مصير شباب أبرياء سيكون الموت.. لعنة الله على الكرة، وأنا من لاعبيها، إن كانت الملاعب ستتحول إلى مقابر''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي كرة القدم المنتخب المغربي بوليف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور..ثالث أيام العيد: لحم الأضاحي زراڭ بالرغم من وضعه في الثلاجة | مجتمع

صادم وبالصور..ثالث أيام العيد: لحم الأضاحي زراڭ بالرغم من وضعه في الثلاجة

طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة تتعرض للاغتصاب نواحي مدينة تارودانت | مجتمع

طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة تتعرض للاغتصاب نواحي مدينة تارودانت

حشومة وعيب وعار..انقطاع الكهرباء منذ مايناهز 24 ساعة على بعض المناطق المغربية والساكنة تنقل اللحوم من منازلها إلى حاويات الأزبال. | مجتمع

حشومة وعيب وعار..انقطاع الكهرباء منذ مايناهز 24 ساعة على بعض المناطق المغربية والساكنة تنقل اللحوم من منازلها إلى حاويات الأزبال.

صادم ومثير.. هذه هي رتبة المغرب عالميا وعربيا في غسيل الأموال | مجتمع

صادم ومثير.. هذه هي رتبة المغرب عالميا وعربيا في غسيل الأموال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...كواليس برنامج صنعة بلادي الجيل الجديد (أسرار خاصة وطرائف مثيرة) | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

بالفيديو...كواليس برنامج ''صنعة بلادي الجيل الجديد (أسرار خاصة وطرائف مثيرة)

لحظة القبض على فيسة صاحب الفيديو الشهير الذي روع مواطنين بالسلاح الأبيض ودوخ البوليس | خارج البلاطو

لحظة القبض على ''فيسة'' صاحب الفيديو الشهير الذي روع مواطنين بالسلاح الأبيض و''دوخ'' البوليس

لي معندوش لفلوس فالمغرب كايموت..شوفو الفوضى لي كاينة فمستعجلات ابن رشد فكازا فعيد الأضحى | بــووز

لي معندوش لفلوس فالمغرب كايموت..شوفو الفوضى لي كاينة فمستعجلات ابن رشد فكازا فعيد الأضحى

بالفيديو..كاميو تقلب فكازا ثاني أيام عيد الأضحى..شوفو كيفاش هزوه | بــووز

بالفيديو..كاميو تقلب فكازا ثاني أيام عيد الأضحى..شوفو كيفاش هزوه

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير ملقب بـ ولد لطيفة سرق صاك فيه 3 المليون ديال الذهب وسلخ هولندية وسرقها | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل وبالفيديو..مطاردة هوليودية لشفار خطير ملقب بـ "ولد لطيفة" سرق صاك فيه 3 المليون ديال الذهب

صادم وبالصور..ثالث أيام العيد: لحم الأضاحي زراڭ بالرغم من وضعه في الثلاجة | مجتمع

صادم وبالصور..ثالث أيام العيد: لحم الأضاحي زراڭ بالرغم من وضعه في الثلاجة

ظهور جديد للفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل مثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

ظهور جديد للفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل مثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

خطير وبالصور..شفارة شدوهم وربطوهم بالقنبة ديال أضحية العيد بشفشاون | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..شفارة شدوهم وربطوهم بالقنبة ديال أضحية العيد بشفشاون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.