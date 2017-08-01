انفراد وبالفيديو..الوزير بوليف يدخل على خط فوز المغرب على مالي ويقول : ''الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وعيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية اللاعبين..'' ﻿

في أول خروج إعلامي له، صرح ''نجيب بوليف'' الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل؛ تعليقا منه على أكبر انتصار رسمي للمغرب ضمن إقصائيات كأس العالم 2018 بسداسية نظيفة على



''شوف تيفي''



في أول خروج إعلامي له، صرح ''نجيب بوليف'' الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل؛ تعليقا منه على أكبر انتصار رسمي للمغرب ضمن إقصائيات كأس العالم 2018 بسداسية نظيفة على المنتخب المالي وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجرتها معه قناة ''شوف تيفي'' حيث أكد أن الله تعالى هو الذي حقق هذا النصر الذي فاق توقعات المغاربة وأن عيد الأضحى لعب دورا مهما في نفسية المنتخب المغربي.



وقال ''بوليف'' أن المنتخب المغربي ''منين كيكون عندو المورال وتيكون المدرب منسجم مع الفريق ومتيكونوش صراعات وهذا معايا وهذا لا... ومنين تفاهموا كلهم وجاو للأرض وقالوا اليوم كاين المنتخب الوطني والراية مغربية خاصنا نعليوها راه ربي جاب التيسير...''.



وأضاف ل''شوف تيفي'' أن الفريق المالي كانت عنده مجموعة من النقائص من حيث اللياقة البدنية وحتى من حيث اللاعبين ، واسترسل أن المباراة كان فيها نوع من التنسيق الجيد بين المنتخب المغربي والمدرب ، وهذا هو سبب النتيجة التي كانت جد مشرفة وفاقت توقعات المغاربة قاطبة



وأشار أن عيد الأضحى لعب دورا كبيرا في المباراة من حيث الأجواء وأكد أن التحدي الكبير هوالانتصار على '' الكوت ديفوار '' مشيرا في ذات السياق أن المباراة ستكون صعبة ، و في الختام وجه نصيحة لأفراد المنتخب الوطني قائلا : ''راكم شديتوا راس الخيط ديال المونديال دابا ماخصكمش تطلقوه تا تأهلوا وراكم قادرين ''.

هذا وقد سبق وعبر ''بوليف'' عن غضبه من العنف الذي بات منتشرا في الملاعب الوطنية وقال ''لعنة الله على الكرة، وأنا من عشاقها، إن كان مصير شباب أبرياء سيكون الموت.. لعنة الله على الكرة، وأنا من لاعبيها، إن كانت الملاعب ستتحول إلى مقابر''.



