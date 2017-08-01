الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يهدد سلامة الكلى ﻿

كشفت دراسة أعدت بكلية ديوك الطبية التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية اعدتها من أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يضر بصحة الكلى خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي.

شوف تيفي

كشفت دراسة أعدت بكلية ديوك الطبية التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية اعدتها من أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يضر بصحة الكلى خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي.

وأوضح الباحثون في الدراسة أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء بجميع أنواعها تؤثر سلبيا على الكلى.

وشملت الدراسة 63 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاما من واقع سجلات مرضى الكلى في سنغافورة، للكشف عن علاقة اللحوم الحمراء والبروتينات عامة بالإضرار بصحة الكلى.

ووجد الباحثون أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء ارتبط مع زيادة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 40%، مقارنة بمن تناولوا مصادر أخرى للبروتينات مثل الأسماك، ومنتجات الألبان، والدواجن.

واكتشفوا أن المصادر الأخرى الغنية بالبروتينات مثل فول الصويا والبقوليات تلعب دورا وقائيا من أمراض الكلى المزمنة.

وأوضح الباحثون أن نتائج دراستهم تشير إلى أن البروتينات النباتية إضافة إلى الأسماك ومنتجات الألبان والدواجن أفضل للصحة من اللحوم الحمراء.

وقالوا إن تناول مصادر بروتين أخرى بدلا من حصة واحدة من اللحوم الحمراء أسبوعيا يقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وعلى رأسها الفشل الكلوي بنسبة تصل إلى 62%.

وذكرت الدراسة أن المعهد الأميركي لأبحاث السرطان يوصي الشخص بألا يزيد ما يتناوله من اللحوم الحمراء شهريا عن 18 أوقية نحو نصف كيلوغرام، بسبب ارتباطها بالإصابة ببعض أنواع السرطان، ومنها سرطان المعدة.