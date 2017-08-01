 فيديو حصري ''هيفاء'' تتعرض للتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب في قلب الشارع العام بكازا نهار ثاني عيد ...وها شنو وقع ﻿
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فيديو حصري ''هيفاء'' تتعرض للتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب في قلب الشارع العام بكازا نهار ثاني عيد ...وها شنو وقع

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 14:34 فيديو حصري هيفاء تتعرض للتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب في قلب الشارع العام بكازا نهار ثاني عيد ...وها شنو وقع | حوادث و حقوق
فيديو حصري ''هيفاء'' تتعرض للتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب في قلب الشارع العام بكازا نهار ثاني عيد ...وها شنو وقع
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام أشخاص، باعتراض سبيل مومس ملقبة بـ ''هيفاء'' والتحرش الجنسي بها ومحاولة اغتصابها في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك خلال تواجدها بشارع محمد الخامس بالبيضاء

"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام أشخاص، باعتراض سبيل مومس ملقبة بـ "هيفاء" والتحرش الجنسي بها ومحاولة اغتصابها في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك خلال تواجدها بشارع محمد الخامس بالبيضاء وبالتحديد أمام إحدى الوكالات البنكية.

ويوثق هذا الفيديو لحظة محاولة "هيفاء" الهروب من هؤلاء "المشرملين" ، الذين أقدموا على محاصرتها ومحاولة نزع ملابسها في سيناريو مشابه لواقعة "الطوبيس" التي هزت الرأي العام بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي شهدت الواقعة، تعرف تواجد العشرات من المومسات وبائعات الهوى اللائي تعرضن خدماتهن الجنسية على الراغبين في المتعة المحرمة.

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المغرب شوف تيفي الطوبيس هيفاء الوكالات البنكية الرأي العام التحرش الجنسي

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