بالفيديو ... معلمة توجه 40 صفعة لتلميذ ابتدائي ﻿

وثقث كاميرات مراقبة تم وضعها في أحد أقسام مدرسة هندية حالة اعتداء معلمة على تلميذ بعد توجيهها له 40 صفعة على وجهه، الحادثة أثارت استهجانا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي التي وصف روادها المعلمة

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وثقث كاميرات مراقبة تم وضعها في أحد أقسام مدرسة هندية حالة اعتداء معلمة على تلميذ بعد توجيهها له 40 صفعة على وجهه، الحادثة أثارت استهجانا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي التي وصف روادها المعلمة بـ”المتوحشة”.

ووجهت المعلمة الصفعات للتلميذ لأنه لم يقف حين نادت عليه باسمه وهي تتفقد الحضور والغياب، في مدرسة “لكنو سانت جون فياني” في مقاطعة لكنو الهندية.

والتقطت كاميرات المراقبة المعلمة وهي تقوم بصفع التلميذ، في حين تشاغل بعض زملائه بأعمالهم الصفية، بينما أبدى آخرون استغرابهم تجاه هذا العمل القاسي.



وأظهرت لقطات أخرى المعلمة وهي تسحب التلميذ من ياقته بطريقة وصفها كثيرون بأنها “وحشية”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هندية محلية.



