 حشومة وعيب وعار..انقطاع الكهرباء منذ مايناهز 24 ساعة على بعض المناطق المغربية والساكنة تنقل اللحوم من منازلها إلى حاويات الأزبال. ﻿
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حشومة وعيب وعار..انقطاع الكهرباء منذ مايناهز 24 ساعة على بعض المناطق المغربية والساكنة تنقل اللحوم من منازلها إلى حاويات الأزبال.

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 13:32 حشومة وعيب وعار..انقطاع الكهرباء منذ مايناهز 24 ساعة على بعض المناطق المغربية والساكنة تنقل اللحوم من منازلها إلى حاويات الأزبال. | مجتمع
حشومة وعيب وعار..انقطاع الكهرباء منذ مايناهز 24 ساعة على بعض المناطق المغربية والساكنة تنقل اللحوم من منازلها إلى حاويات الأزبال.
منذ ما ينهاز 24 ساعة ولازالت مناطق اثنين الغريبة، والواليدية، وبعض المناطق بضواحي أسفي أيضا تعيش ظلاما دامسا وتعاني ويلات انقطاع الكهرباء في غياب معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا الإنقطاع المفاجئ .

"شوف تيفي"

 

منذ ما ينهاز 24 ساعة ولازالت مناطق اثنين الغريبة، والواليدية، وبعض المناطق بضواحي أسفي أيضا  تعيش ظلاما دامسا وتعاني ويلات انقطاع الكهرباء في غياب معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا الإنقطاع المفاجئ .

وأفادت مصادر محلية لقناة "شوف تيفي" أن المناطق التي انقطع عليها الكهرباء هذه الأيام تعبر عن غضبها ، اثر الخسائر التي خلفها هذا الإنقطاع الذي جاء متزامنا مع أيام عيد الأضحى وطول مدة إصلاح وتجاوز الإشكال .

وعبرت  الساكنة عن استياءها الكبير لمخاطر اللحوم في غياب الكهرباء وتعرضها للإفساد بالثلاجات المتوقفة عن التشغيل في ظل هذا الإنقطاع ، مما جعل الساكنة تضطر لنقل اللحوم من منازلهم إلى حاويات الأزبال  .

 

 

 

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شوف تيفي أسفي الجديدة اللحوم العيد الكهرباء

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