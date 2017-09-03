عاجل وبالصور..هذا هو الملقب بـ "فيسة" اللي حكر على شيباني بسيف وسرقو تحت التهديد بالبيضاء+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن اللص المتورط في عملية سرقة شخص مسن بالبيضاء قبل يوم من عيد الأضحى يوجد في هذه اللحظات بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن اللص المتورط في عملية سرقة شخص مسن بالبيضاء قبل يوم من عيد الأضحى يوجد في هذه اللحظات بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المعني بالأمر يدعى "حمزة.م" ملقب بـ"فيسة"، يعمل كإسكافي "خراز" بدرب السلطان من ذوي السوابق العدلية ومبحوث عنه عقب صدور مذكرات بحث في حقه لتورطه في مجموعة من القضايا، توجه إلى مدينة فاس خلال عيد الأضحى، وقد انتقلت فرقة خاصة تنتمي للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مرس السلطان إلى المدينة العلمية وتمكنت من إيقافه.



تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرض شخص مسن للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، هز مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضامن الجميع مع الضحية الذي ظهر بالفيديو وهو يذرف الدموع.





