صادم ومثير.. هذه هي رتبة المغرب عالميا وعربيا في غسيل الأموال ﻿

احتل المغرب الرتبة 57 عالميا والرابعة عربيا في المؤشر الدولي لغسيل الأموال، وذلك حسب تقرير لمعهد ''بازل'' لعام 2017.

"شوف تيفي"



احتل المغرب الرتبة 57 عالميا والرابعة عربيا في المؤشر الدولي لغسيل الأموال، وذلك حسب تقرير لمعهد "بازل" لعام 2017.

وحسب موقع "سي إن إن" فقد أكد هذا التقرير تصدر إيران للعام الرابع على التوالي المؤشر الدولي لغسيل الأموال، موضحا أن معهد "Basel" هو مركز مستقل غير ربحي، يتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، ويقع مقره في سويسرا.

وأشار ذات الموقع أن مؤشر مكافحة غسيل الأموال الذي يصدره المعهد، يتضمن 146 دولة ويحسب التصنيفات استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.

وكشف الموقع المذكور أن ترتيب الدول العربية وفقاً للمؤشر، كان على الشكل التالي

1. لبنان (27 عالمياً)

2. السودان (29 عالمياً)

3. اليمن (37 عالمياً)

4. المغرب (57 عالمياً)

5. تونس (59 عالمياً)

6. الإمارات (72 عالمياً)

7. البحرين (81 عالمياً)

8. مصر (87 عالمياً)

9. الكويت (90 عالمياً)

10. السعودية (93 عالمياً)

11. قطر (107 عالمياً)

12. الأردن (111 عالمياً)



