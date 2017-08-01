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مدينة مغربية من بين عواصم السياحة الجنسية في العالم

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 12:32 مدينة مغربية من بين عواصم السياحة الجنسية في العالم | مجتمع
مدينة مغربية من بين عواصم السياحة الجنسية في العالم
كشفت دراسة حديثة لمحرك البحث السياحي العالمي “ترافل وير”، عن لائحة العواصم السياحة الجنسية الأكثر اقبالا عبر العالم، حيث تربعت على عرش مدن الجنس العالمية مدينة ميغالوف الإسبانية، التي تستقطب

شوف تيفي

كشفت دراسة حديثة لمحرك البحث السياحي العالمي “ترافل وير”، عن لائحة العواصم السياحة الجنسية الأكثر اقبالا عبر العالم، حيث تربعت على عرش مدن الجنس العالمية مدينة ميغالوف الإسبانية، التي تستقطب الملايين من السياح بغية استهلاك الكحول والمخدرات والجنس.

فيما كانت المرتبة الثانية في ثالث أكبر جزر الخالدات وهي الكناريا الكبرى في إسبانيا، وهي الوجهة المفضلة للمثليين والسحاقيات حيث توفر فنادقها خدمة ممارسة الجنس بالمقابل وبشكل قانوني.

واحتلت مدينة مراكش المغربية الرتبة الثالثة في هذا التصنيف، الذي يضم مدنا أخرى من مختلف أنحاء العالم، كمدينة بانكوك بالتايلاند، وسان بيترسبورغ بروسيا، ودون غوان بالصين وغيرها.


وأوردت الدراسة أن عاصمة السياحة المغربية، رغم “القوانين الصارمة المستمدة من الإسلام”، تسجل توافد أعداد هائلة من السياح الباحثين عن المتعة الجنسية عليها.

وتجذب المدينة الحمراء السياح عاشقي كل أنواع الجنس وحتى المثليين، كما تقصدها أيضا سائحات شابات تبحثن عن رجال يقضين معهن ليال عطل حمراء، وفق ذات البحث.

 

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