عاجل بالفيديو : إلقاء القبض على "الشخص الخطير" صاحب الفيديو الشهير الذي روع المواطنين ودوخ البوليس ( هاشنو دار وها فين شدوه) ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة والاتجار في

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية الأمن الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة والاتجار في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وباستخدام السلاح الأبيض.



وحسب بلاغ توصلت به قناة "شوف تيفي" فقد جرى توقيف المشتبه به بمدينة فاس بعدما تم تشخيص هويته انطلاقا من شريط فيديو منشور على شبكة الانترنيت، يظهر فيه وهو بصدد اعتراض رجل مسن للسرقة بالعنف بالشارع العام بقطاع مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء.



وحسب نفس المصدر ، فالأبحاث والتحريات الأولية، أوضحت أن المشتبه به ارتكب سرقتين بنفس الأسلوب الإجرامي بمدينة الدار البيضاء ولاذ بالفرار نحو مدينة فاس، بعدما ظهر شريط فيديو يوثق أفعاله الإجرامية، كما أظهرت إجراءات البحث أن الضحايا لم يسجلا أية شكاية لدى مصالح الأمن حتى يتسنى للشرطة القضائية تجميع معلومات قد تساعد في الاهتداء إلى المشتبه به.



هذا وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.



