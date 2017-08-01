فتاة إنتحلت شخصية ضابطة شرطة وتسببت في الاكتئاب لحبيبها ﻿

أوهمت فتاة بريطانية تدعى جيلت لورا أديرلي، البالغة من العمر 21 عاما لمدة عامين، شريك حياتها السابق أنه جزء من تحقيقات تجريها الشرطة، حيث أقنعت شريكها الذي تركها بأنه ممنوع عليه الذهاب إلى أماكن

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أوهمت فتاة بريطانية تدعى جيلت لورا أديرلي، البالغة من العمر 21 عاما لمدة عامين، شريك حياتها السابق أنه جزء من تحقيقات تجريها الشرطة، حيث أقنعت شريكها الذي تركها بأنه ممنوع عليه الذهاب إلى أماكن معينة، الأمر الذي دمر تماما حياته الاجتماعية.

وقامت الفتاة من خلال استخدام الإنترنت، بانتحال صفة ضباط شرطة مختلفين لتمنعه من رؤية أصدقائه، وأيضا إلتقاء فتيات أخريات، وهددته عبر هؤلاء الضباط المزيفين بأنه عُرضة للمساءلة القانونية في حالة عدم تنفيذ تلك الأوامر.



واعترفت أديرلي أنها انتحلت شخصية ضابطة شرطة، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 9 أشهر من قبل محكمة شروزبيري الملكية ببريطانيا.

ومنعت الفتاة من رؤية ضحيتها، كما لا يمكنها استخدام الانترنت، إلا من خلال الأجهزة التي تحفظ سجل متصفح الإنترنت.