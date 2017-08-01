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بعد رمي الجمرات المستعجلون من الحجاج يتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 11:51 بعد رمي الجمرات المستعجلون من الحجاج يتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع | دولي
بعد رمي الجمرات المستعجلون من الحجاج يتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع
لحد اللحظة يواصل أكثر من 2.3 مليون حاج في مشعر منى رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الثلاثة, ويمكن للمتعجّل أن يغادر منى قبل مغيب شمس اليوم الأحد بعد رمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجه إلى الكعبة المشرفة


"شوف تيفي"

لحد اللحظة يواصل أكثر من 2.3 مليون حاج في مشعر منى رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الثلاثة, ويمكن للمتعجّل أن يغادر منى قبل مغيب شمس اليوم الأحد بعد رمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

هذا ويبقى الحجاج في منى ثلاثة أيام يرمون كل يوم الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والهدف منها تذكير المسلمين بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في هذه الأماكن، ويرمي الحجاج الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق الذي يصادف الاثنين، ويغادرون جميعا منى إلى مكة لطواف الوداع الذي تكتمل به رحلة الحج.


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