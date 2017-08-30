فضيحة وبالفيديو..وهاذ الشي اللي بقا: إقامة مسابقة جمال وطنية للمتحولين جنسيا ﻿

في خطوة مثيرة، أقامت الهند، أخيرا، أول مسابقة جمال وطنية للمتحولين جنسيًا بمشاركة 16 متنافسة من جميع أنحاء الهند، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية.

"شوف تيفي"

في خطوة مثيرة، أقامت الهند، أخيرا، أول مسابقة جمال وطنية للمتحولين جنسيًا بمشاركة 16 متنافسة من جميع أنحاء الهند، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسابقة، أقيمت في منطقة جورجاون، برعاية سيدة أعمال تدعى رينا الراى، التي أكدت أن الفكرة، حصلت عليها من أصدقائها المثليين والمتحولين جنسيًا.

وأكدت ذات المصادر أن نيتاشا بيسواس، حصلت على لقب ملكة جمال المتحولين جنسيًا فى الهند من بين عشر متسابقات تم اختيارهن للتصفيات النهائية، والتى ستواصل التنافس فى مسابقة ملكة جمال العالم للمتحولين جنسيًا فى تايلاند.

رابط الفيديو :

https://arabic.cnn.com/entertainment/2017/08/30/ent-0300817-transgender-india-beauty-pageant-trans-queen-2017-lon-orig