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مثير..أميرة دولة تتزوج من شاب من الشعب

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 11:16 مثير..أميرة دولة تتزوج من شاب من الشعب | منوعات
مثير..أميرة دولة تتزوج من شاب من الشعب
كشفت وكالة ''سبوتينك'' أن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري، قالت اليوم الأحد إن الأميرة ماكو الحفيدة الأكبر للإمبراطور الياباني أكيهيتو ستتزوج من زميل دراستها السابق مما يزيد من انكماش الأسرة الملكية


"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتينك" أن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري، قالت اليوم الأحد إن الأميرة ماكو الحفيدة الأكبر للإمبراطور الياباني أكيهيتو ستتزوج من زميل دراستها السابق مما يزيد من انكماش الأسرة الملكية حيث لابد أن تصبح من العامة بعد الزواج.

وأوضحت الوكالة أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة، بثت نبأ الخطبة، مشيرة إلى أن ماكو واحدة من بين أربعة أحفاد للإمبراطور،
والثلاثة الآخرون هم أختها الصغرى كاكو وشقيقها هيساهيتو وأيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو، حسب ما نقلت رويترز.


وأشارت الوكالة أن خطوبة ماكو من كي كومورو الذي يعمل في مكتب محاماة في طوكيو، تأتي بعدما صادق المشرعون في يونيو الماضي على مشروع قانون يسمح للإمبراطو أكيهيتو بالتنحي.

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