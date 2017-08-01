خطير : كوريا الشمالية تصعد وتعلن اليوم صنع قنبلة هيدروجينية ﻿

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت صباح اليوم الأحد تجربة على قنبلة هيدروجينية بنجاح، وذلك بعد أن رصدت كوريا الجنوبية والصين زلزالين عنيفين قرب موقع تجري فيه بيونغ يانغ تجارب نووية، ونددت اليابان



شوف تيفي"



أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت صباح اليوم الأحد تجربة على قنبلة هيدروجينية بنجاح، وذلك بعد أن رصدت كوريا الجنوبية والصين زلزالين عنيفين قرب موقع تجري فيه بيونغ يانغ تجارب نووية، ونددت اليابان بالتجربة ملوحة بعقوبات جديدة، كما دعا رئيس كوريا الجنوبية إلى رد قوي على هذه التجربة.

وحسب التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية فإن الزعيم كيم جونغ أون أمر بتجربة قنبلة هيدروجينية معدة لوضعها على صاروخ بالستي عابر للقارات، مضيفا أن التجربة "حققت نجاحا كاملا".

وحسب مصادر إعلامية فقد قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إن الحكومة اليابانية تأكدت من إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة، كما قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن إجراء هذه التجربة غير مقبول إطلاقا.



