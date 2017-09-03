صادم وبالصور..حجاج مغاربة ناعسين في قنوات الصرف الصحي ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لحجاج مغاربة، ظهروا خلالها وهم نيام كما قيل في مناطق تضم قنوات للصرف الصحي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لحجاج مغاربة، ظهروا خلالها وهم نيام كما قيل في مناطق تضم قنوات للصرف الصحي.

وفور نشر هذه الصور التي تم وصفها بالصادمة، تفاعل آلاف النشطاء، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الشديدة، محملين المسؤولية لوكالات الأسفار التي لم تؤمن لهؤلاء الحجاج أماكن للراحة بعد قضاء هذه الفريضة، وأيضا للمسؤولين المرافقين للحجاج، بالإضافة إلى تحميل المسؤولية للمنظمين للحج بالسعودية.



واستغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن الحجاج سواء المغاربة أو المنتمين لدول أخرى، يعانون بشكل كبير خلال موسم الحج، وخاصة خلال مشاعر رمي الجمرات.