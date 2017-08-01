طقس حار بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا بعض الشيئ بالسهول غرب الأطلس و الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الليل وبداية الصباح،

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا بعض الشيئ بالسهول غرب الأطلس و الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الليل وبداية الصباح، بالسواحل والسهول المحيطية مع كتل من الضباب، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم مع سماء مشمسة إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وسيلاحظ زوابع رملية في بعض المناطق للسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالبوغاز وجنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 11 و 16 درجة بالمرتفعات، ومابين 16 و 21 درجة بالشرق وهضاب الفوسفاط و والماس والسهول الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، ومابين 21 و 26 درجة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 23 و 28 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، ومابين 29 و 34 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسهول المحيطة، ومابين 34 و 39 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط و والماس وبداخل السهول وسوس و السفوح الجنوبية الشرقية و الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومابين 39 و 42 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية و أقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على العموم.