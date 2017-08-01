 طقس حار بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..أميرة دولة تتزوج من شاب من الشعب | منوعات

مثير..أميرة دولة تتزوج من شاب من الشعب

خطير : كوريا الشمالية تصعد وتعلن اليوم صنع قنبلة هيدروجينية | دولي

خطير : كوريا الشمالية تصعد وتعلن اليوم صنع قنبلة هيدروجينية

البرق يصيب 15 شخصا بحروق في مهرجان للموسيقى في فرنسا | منوعات

البرق يصيب 15 شخصا بحروق في مهرجان للموسيقى في فرنسا

فيديو جد مؤثر ويأسر القلوب : طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع الذي يبكي، ويبذل ما في وسعه لوضع اللهاية في فمه | منوعات

فيديو جد مؤثر ويأسر القلوب : طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع الذي يبكي، ويبذل ما في وسعه لوضع

صادم وبالصور..حجاج مغاربة ناعسين في قنوات الصرف الصحي | مجتمع

صادم وبالصور..حجاج مغاربة ناعسين في قنوات الصرف الصحي

مقزز..بيرة مصنوعة من البول البشري والناس كيشربوها | منوعات

مقزز..بيرة مصنوعة من البول البشري والناس كيشربوها

تفكيك عصابة إجرامية تنشط في ميدان السرقة من داخل الوكالات البنكية بورزازات | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية تنشط في ميدان السرقة من داخل الوكالات البنكية بورزازات

طقس حار بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

طقس حار بهذه المناطق اليوم الأحد

قرصنة بي إن سبورت.. كذبة فسرقة فخيبة أمل | بووز

قرصنة بي إن سبورت.. كذبة فسرقة فخيبة أمل

''رعاة'' سياسة الريع

طقس حار بهذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 09:10 طقس حار بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
طقس حار بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا بعض الشيئ بالسهول غرب الأطلس و الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الليل وبداية الصباح،

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا بعض الشيئ بالسهول غرب الأطلس و الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الليل وبداية الصباح، بالسواحل والسهول المحيطية مع كتل من الضباب، فيما ستكون الأجواء مستقرة على العموم مع سماء مشمسة إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وسيلاحظ زوابع رملية في بعض المناطق للسفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالبوغاز وجنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 11 و 16 درجة بالمرتفعات، ومابين 16 و 21 درجة بالشرق وهضاب الفوسفاط و والماس والسهول الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، ومابين 21 و 26 درجة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 23 و 28 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، ومابين 29 و 34 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسهول المحيطة، ومابين 34 و 39 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط و والماس وبداخل السهول وسوس و السفوح الجنوبية الشرقية و الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومابين 39 و 42 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية و أقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على العموم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطقس الحرارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور..حجاج مغاربة ناعسين في قنوات الصرف الصحي | مجتمع

صادم وبالصور..حجاج مغاربة ناعسين في قنوات الصرف الصحي

مقرقب محيح في سلا وها أشنو دار | مجتمع

مقرقب محيح في سلا وها أشنو دار

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال | مجتمع

توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال

سخرية فايسبوكية من سارة زوجة أبو جاد وها أشنو دارت | مجتمع

سخرية فايسبوكية من ''سارة'' زوجة أبو جاد وها أشنو دارت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لي معندوش لفلوس فالمغرب كايموت..شوفو الفوضى لي كاينة فمستعجلات ابن رشد فكازا فعيد الأضحى | بــووز
منذ 10 ساعات

لي معندوش لفلوس فالمغرب كايموت..شوفو الفوضى لي كاينة فمستعجلات ابن رشد فكازا فعيد الأضحى

بالفيديو..كاميو تقلب فكازا ثاني أيام عيد الأضحى..شوفو كيفاش هزوه | بــووز

بالفيديو..كاميو تقلب فكازا ثاني أيام عيد الأضحى..شوفو كيفاش هزوه

فيديو صادم من قلب كازا..كايطلبو اللحم و كايبيعوه | بــووز

فيديو صادم من قلب كازا..كايطلبو اللحم و كايبيعوه

جد مؤثر..فيها السرطان وولدها مريض وساكنة غير فبراكة..لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة | بــووز

جد مؤثر..فيها السرطان وولدها مريض وساكنة غير فبراكة..لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..أميرة دولة تتزوج من شاب من الشعب | منوعات
منذ 13 دقيقة

مثير..أميرة دولة تتزوج من شاب من الشعب

خطير : كوريا الشمالية تصعد وتعلن اليوم صنع قنبلة هيدروجينية | دولي

خطير : كوريا الشمالية تصعد وتعلن اليوم صنع قنبلة هيدروجينية

البرق يصيب 15 شخصا بحروق في مهرجان للموسيقى في فرنسا | منوعات

البرق يصيب 15 شخصا بحروق في مهرجان للموسيقى في فرنسا

فيديو جد مؤثر ويأسر القلوب : طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع الذي يبكي، ويبذل ما في وسعه لوضع اللهاية في فمه | منوعات

فيديو جد مؤثر ويأسر القلوب : طفل فاقد لذراعيه يساعد أخاه الرضيع الذي يبكي، ويبذل ما في وسعه لوضع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.