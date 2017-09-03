عاجل وبالصور : حادثة سير مروعة في الطريق الوطنية الرابطة بين الزاوية وسيدي بنور اتجاه الجديدة .. وهذه التفاصيل ﻿

"شوف تيفي''
أفادت مصادر لقناة "شوف تيفي" أن الطريق الوطنية الرابطة بين الزاوية وسيدي بنور في اتجاه الجديدة شهدت حادثة سير مروعة وذلك يوم السبت 2 شتنبر 2017 على الساعة 11 ليلا.
وأكد شهود عيان في مكالمة هاتفية لقناة "شوف تيفي "أن الحادثة وقعت اثر اصطدام بين سيارتين من نوع "مرسيديس" و " كورولا طيوطا" وكانت الثانية تحمل فتاتين اثنين وشاببن كانوا في حالة سكر ، وأشار نفس المصدر أن السائق في حالة خطيرة .
هذا وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى مكان وقوع الحادث حيث قدمت الاسعافات الأولية للجرحى الذين نقلوا على وجه السرعة الى المستشفى.