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عاجل وبالصور : حادثة سير مروعة في الطريق الوطنية الرابطة بين الزاوية وسيدي بنور اتجاه الجديدة .. وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 00:07 عاجل وبالصور : حادثة سير مروعة في الطريق الوطنية الرابطة بين الزاوية وسيدي بنور اتجاه الجديدة .. وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور : حادثة سير مروعة في الطريق الوطنية الرابطة بين الزاوية وسيدي بنور اتجاه الجديدة .. وهذه التفاصيل
أفادت مصادر لقناة ''شوف تيفي'' أن الطريق الوطنية الرابطة بين الزاوية وسيدي بنور في اتجاه الجديدة شهدت حادثة سير مروعة وذلك يوم السبت 2 شتنبر 2017 على الساعة 11 ليلا.

"شوف تيفي''

أفادت مصادر لقناة "شوف تيفي" أن الطريق الوطنية الرابطة بين الزاوية وسيدي بنور في اتجاه الجديدة شهدت حادثة سير مروعة وذلك يوم السبت 2 شتنبر 2017 على الساعة 11 ليلا.

وأكد شهود عيان في مكالمة هاتفية لقناة "شوف تيفي "أن الحادثة وقعت اثر اصطدام بين سيارتين من نوع "مرسيديس" و " كورولا طيوطا" وكانت الثانية تحمل فتاتين اثنين وشاببن كانوا في حالة سكر ، وأشار نفس المصدر أن السائق في حالة خطيرة .

هذا وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى مكان وقوع الحادث حيث قدمت الاسعافات الأولية للجرحى الذين نقلوا على وجه السرعة الى المستشفى.

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شوف تيفي حادثة سير الزاوية سيدي بنور الجديدة

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