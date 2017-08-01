 تدريس ظاهرة المطربة بيونسيه بجامعة كوبنهاغن ﻿
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تدريس ظاهرة المطربة بيونسيه بجامعة كوبنهاغن

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 23:36 تدريس ظاهرة المطربة بيونسيه بجامعة كوبنهاغن | دولي
تدريس ظاهرة المطربة بيونسيه بجامعة كوبنهاغن
نشرت صحيفة ''لوكال'' الدنماركية خبر حصول طلاب جامعة كوبنهاغن على دورة دراسية لظاهرة المغنية الأمريكية بيونسيه نولز التي تعد من بين أكثر مطربي البوب ​​شعبية.

شوف تيفي

نشرت صحيفة ''لوكال'' الدنماركية خبر حصول طلاب جامعة كوبنهاغن على دورة دراسية لظاهرة المغنية الأمريكية بيونسيه نولز التي تعد من بين أكثر مطربي البوب ​​شعبية.

وقد ذكر نفس المصدر أن الدورة أطلق عليها اسم ''بيونسيه، الجنس والعرق'' وسجل فيها حتى الآن 75 طالبا.

فيما قال البروفيسور إريك ستينسكوغ إنه تواق لتقديم كلمات الأغاني وأشرطة الفيديو والتسجيلات من أداء المغنية للطلاب.

وأضاف ''سوف نحلل أغانيها وأشرطة الفيديو الخاصة بها مع التركيز على الجنس والعرق والاندفاع الجنسي لديها. وأحد أهداف الدورة هو تقديم فكرة عن النسوية السوداء غير المعروفة جيدا في الدول الاسكندنافية''.

ويذكر أن الدورة عن بيونسيه سيتم بناؤها باستخدام نفس المنهجيات المستخدمة في الدورات الجامعية الأخرى، على سبيل المثال، خلال دراسة الأوبرا أو الأدب.

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