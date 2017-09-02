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أمينوكس ينشر أول صورة لطفولته‎

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 23:33 أمينوكس ينشر أول صورة لطفولته‎ | ثقافة و فنون
أمينوكس ينشر أول صورة لطفولته‎
نشر الفنان أمين التامري الملقب بأمينوكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' صورة خلال مرحلة طفولته، حيث يظهر فيها على أنه التقطها في أحد الاستوديوهات المخصصة للتصوير.

شوف تيفي

نشر الفنان أمين التامري الملقب بأمينوكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' صورة خلال مرحلة طفولته، حيث يظهر فيها على أنه التقطها في أحد الاستوديوهات المخصصة للتصوير.

وحظيت صورة ''أمينوكس'' الذي غاب عن التواصل مع جمهوره عبر حساباته الاجتماعية بإعجاب الجمهور الذي أكد على أن ملامحه الطفولية لا زالت ترافقه لحدود الساعة، فيما ارفقها بتعليق يقول فيه :''حافظ على الطفل منك ... لعل تحفظ برائتك ''.

يذكر أن التامري بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى توجه الفنان إلى المدينة الحمراء مراكش لأخذ قسط من الراحة رفقة أصدقائه.

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امين تامري امينوكس شوف تيفي صورة طفولة

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