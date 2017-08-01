 توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال ﻿
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توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 23:22 توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال | مجتمع
توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه بهما بتاريخ 4 غشت المنصرم، بالاستيلاء على مبلغ 25 ألف درهم من داخل وكالة لتحويل الأموال كائنة بحي توتة بنفس المدينة، وذلك بعد تعريض المستخدم للتهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تتمكن التحريات والأبحاث الميدانية من تحديد هويتهما وتوقيفهما مساء أمس بحي بوجراح.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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