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الوالي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة إساءته لهذه الممثلة المغربية

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 23:02 الوالي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة إساءته لهذه الممثلة المغربية | ثقافة و فنون
الوالي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة إساءته لهذه الممثلة المغربية
خرج الممثل المغربي هشام الوالي بتدوينة يجيب فيها عن الجدل المثار حول إساءته للفنانة القديرة فاطمة الركراكي بعد ان أهداها اضحية العيد، حيث اعتبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان

شوف تيفي

خرج الممثل المغربي هشام الوالي بتدوينة يجيب فيها عن الجدل المثار حول إساءته للفنانة القديرة فاطمة الركراكي بعد ان أهداها اضحية العيد، حيث اعتبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان أساء للممثلة المعروفة ولتاريخها الفني.

وقد كتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك ''، ''بين أشواك سوء الظن وزهور حسن الظن أريد أن أوضح لكم بأني تعرضت لسوء فهم غير مقصود طبعا من خلال نشري لصورة أيقونة التلفزيون والمسرح والسينما الفنانة فاطمة الركراكي وهي جد فرحة فرحة الأطفال بيوم العيد ''.

وأضاف الممثل، ''لقد كنت سفيرا وناطقا بلسان كل الفنانين والجمهور المحب لها أشعرتها بأن زيارتي لها واجب وأمانة وليس شفقة للإشارة فنحن نواضب على زيارتها والسؤال عن أحوالها كلما سمحت الظروف أما خروف العيد فهو هدية من الله عز وجل لهاته السيدة الطيبة ودوري تجلى في إيصال الهدية ليس إلا ''.

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