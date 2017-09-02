السويد ترحل أكبر لاجئة معمّرة في العالم إلى أفغانستان وها علاش ﻿

بعد شهرتها الواسعة التي وصل صداها إلى أوروبا عام 2015 ونالت اهتماما إعلاميا واسعا على حالتها وعمرها أثناء ذروة أزمة اللاجئين، وصلت الأفغانية المعمرة إلى السويد بعد رحلة شاقة طويلة وخطيرة، عبر

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بعد شهرتها الواسعة التي وصل صداها إلى أوروبا عام 2015 ونالت اهتماما إعلاميا واسعا على حالتها وعمرها أثناء ذروة أزمة اللاجئين، وصلت الأفغانية المعمرة إلى السويد بعد رحلة شاقة طويلة وخطيرة، عبر كرواتيا إلى ألمانيا ومن ثم إلى السويد، حملا على أكتاف ابنها وحفيدها، إلا أن مجلس الهجرة في السويد مؤخرا رفض طلب لجوئها معتبرا أن موطن الأفغانية في شمال أفغانستان آمن ويمكنها العودة إليه.

وذكرت مصادر إعلامية روسية أن المعمّرة الأفغانية بيبيخال أوزبك، ولدت عام 1910، وهي أكبر لاجئة سنا في العالم، تدهورت صحتها ويخشى أفراد أسرتها موتها في طريق عودتها إلى أفغانستان، حيث تعيش حاليا في أوزبك، في شقة في هوفا بالسويد مع أفراد أسرتها.

وتقدم محامي العائلة بالطعن إلى المحكمة الإدارية، ولكن القضية لم تسوَ بعد، لكن السويد تدرس جليا إرجاع المعمرة إلى بلدها، بعد رفض طلبها للجوء.