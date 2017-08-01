عاجل:بعدما سْكرات و دارت الفوضى..شوفو أشنو وقع للداودية فكازا ﻿

بعد أسبوعين على إحداثها فوضى كبيرة و اعتدائها على امرأة مسنة بهدف السرقة،تم نقل الشابة ( م،ك) الملقبة بالداودية من الغرفة التي تكتريها بمنطقة اسباتة إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي:

بعد أسبوعين على إحداثها فوضى كبيرة و اعتدائها على امرأة مسنة بهدف السرقة،تم نقل الشابة ( م،ك) الملقبة بالداودية من الغرفة التي تكتريها بمنطقة اسباتة إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة الدارالبيضاء.

و قالت مصادر خاصة لشوف تيفي،إنه جرى نقل الشابة التي فقدت الوعي بسبب "حبوب الهلوسة" و الحشيش الذي كانت تدخنه بشكل كبير،إلى المستشفى بعدما أصبحت تتصرف بشكل هيستيري و تتعرى في الشارع.

و كانت الشابة التي تبلغ من العمر 18 سنة قد عمدت يوم 17 غشت الماضي و في غياب تام عن وعيها ،بالاعتداء على سيدة بالسلاح الأبيض دون أي مبرر، كما سلبتها ما بحوزتها داخل قيسارية اسباتة و امتنعت الضحية عن تقديم شكاية نظرا للعلاقة التي تربطها بوالدة المعتدية.

وتُلقب الشابة التي فرت من مكان الحادث بالداودية،حيث تنحدر من نفس الحي الذي كانت تقطن به الفنانة زينة الداودية بالدرالبيضاء.