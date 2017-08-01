صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها ﻿

يجتمع العشرات من العارضين في سوق فريد لا محلات فيه ولا خيام أو عربات، مرة واحدة في السنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، يحتضنه شارع محاذ لدرب ميلا في مدينة الدار البيضاء، متخصص في بيع اللحوم و''الرؤوس''

شوف تيفي

يجتمع العشرات من العارضين في سوق فريد لا محلات فيه ولا خيام أو عربات، مرة واحدة في السنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، يحتضنه شارع محاذ لدرب ميلا في مدينة الدار البيضاء، متخصص في بيع اللحوم و''الرؤوس'' و''الكرعين'' إلى جانب ''الكرشة'' وأمعاء الأضاحي، التجارة فيه لا تخضع لمنطق العرض والطلب.

باعة لحوم ليسو جزارين، بل متسولين يعرضون بضاعتهم فوق أكياس جمعوا فيها لحوما جادت بها أيادي المحسنين.

فيما يفترش الباعة الأرض لعرض سلعهم مباشرة تحت أشعة الشمس والغبار ودخان السيارات، بينما يحرص أفضلهم وهم قلة على وضع اللحم في أكياس، أو حفظها في ثلاجات محمولة.

يشار إلى أنه منذ سنوات عدة تفشت ظاهرة إعادة بيع لحوم الأضاحي بعد العيد، وأضحت تأخذ في الاتساع، رغم اعتبارها من البعض تجارة ''غير أخلاقية''، يستغل فيها المتسولون كرم الناس من أجل تحصيل الأموال، معتبرين ذلك احتيالا واستغلالا للمناسبة وللمتصدقين.