 صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

السويد ترحل أكبر لاجئة معمّرة في العالم إلى أفغانستان وها علاش | دولي

السويد ترحل أكبر لاجئة معمّرة في العالم إلى أفغانستان وها علاش

عاجل:بعدما سْكرات و دارت الفوضى..شوفو أشنو وقع للداودية فكازا | مجتمع

عاجل:بعدما سْكرات و دارت الفوضى..شوفو أشنو وقع للداودية فكازا

يا ربي السلامة.. قاتل زوجته بالجديدة سلم راسو نهار العيد | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. قاتل زوجته بالجديدة سلم راسو نهار العيد

صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها | مجتمع

صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها

عاجل: انهيار منزل من ثلاثة طوابق بالمدينة القديمة للدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: انهيار منزل من ثلاثة طوابق بالمدينة القديمة للدار البيضاء

تحطم طائرة في هذه الدولة الأوروبية وهذا عدد الموتى | دولي

تحطم طائرة في هذه الدولة الأوروبية وهذا عدد الموتى

عاجل:ارتفاع حصيلة إعصار هار في بالولايات المتحدة إلى 50 قتيلا | دولي

عاجل:ارتفاع حصيلة إعصار هار في بالولايات المتحدة إلى 50 قتيلا

صور مراد يلدريم وزوجته ايمان البانى داخل الحرم المكي تثير إعجاب رواد المواقع التواصلية | دولي

صور مراد يلدريم وزوجته ايمان البانى داخل الحرم المكي تثير إعجاب رواد المواقع التواصلية

ملك السعودية يستقبل رؤساء بعثات الحج ويكلف رئيس الوفد الرسمي المغربي إبلاغ تحياته وتقديره للملك محمد السادس | دولي

ملك السعودية يستقبل رؤساء بعثات الحج ويكلف رئيس الوفد الرسمي المغربي إبلاغ تحياته وتقديره للملك

''رعاة'' سياسة الريع

صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 21:29 صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها | مجتمع
صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها
يجتمع العشرات من العارضين في سوق فريد لا محلات فيه ولا خيام أو عربات، مرة واحدة في السنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، يحتضنه شارع محاذ لدرب ميلا في مدينة الدار البيضاء، متخصص في بيع اللحوم و''الرؤوس''

شوف تيفي

يجتمع العشرات من العارضين في سوق فريد لا محلات فيه ولا خيام أو عربات، مرة واحدة في السنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، يحتضنه شارع محاذ لدرب ميلا في مدينة الدار البيضاء، متخصص في بيع اللحوم و''الرؤوس'' و''الكرعين'' إلى جانب ''الكرشة'' وأمعاء الأضاحي، التجارة فيه لا تخضع لمنطق العرض والطلب.

باعة لحوم ليسو جزارين، بل متسولين يعرضون بضاعتهم فوق أكياس جمعوا فيها لحوما جادت بها أيادي المحسنين.

فيما يفترش الباعة الأرض لعرض سلعهم مباشرة تحت أشعة الشمس والغبار ودخان السيارات، بينما يحرص أفضلهم وهم قلة على وضع اللحم في أكياس، أو حفظها في ثلاجات محمولة.

يشار إلى أنه منذ سنوات عدة تفشت ظاهرة إعادة بيع لحوم الأضاحي بعد العيد، وأضحت تأخذ في الاتساع، رغم اعتبارها من البعض تجارة ''غير أخلاقية''، يستغل فيها المتسولون كرم الناس من أجل تحصيل الأموال، معتبرين ذلك احتيالا واستغلالا للمناسبة وللمتصدقين.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لحوم محسنين درب ميلا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل:بعدما سْكرات و دارت الفوضى..شوفو أشنو وقع للداودية فكازا | مجتمع

عاجل:بعدما سْكرات و دارت الفوضى..شوفو أشنو وقع للداودية فكازا

خلافا لما تم تداوله حول جريمة قتل عون سلطة بإقليم مولاي يعقوب..شوف تيفي تتحقق من الخبر.. وهذه التفاصيل | مجتمع

خلافا لما تم تداوله حول جريمة قتل عون سلطة بإقليم مولاي يعقوب..''شوف تيفي'' تتحقق من الخبر.. وهذه التفاصيل

صادم وبالفيديو..مواطن ذبح الحولي لقاه مدود وخانز | مجتمع

صادم وبالفيديو..مواطن ذبح الحولي لقاه مدود وخانز

بالصورة: عائلة مغربية تجد اسم الجلالة الله على لحم خروفها | مجتمع

بالصورة: عائلة مغربية تجد اسم الجلالة ''الله'' على لحم خروفها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كاميو تقلب فكازا ثاني أيام عيد الأضحى..شوفو كيفاش هزوه | بــووز
منذ 8 دقائق

بالفيديو..كاميو تقلب فكازا ثاني أيام عيد الأضحى..شوفو كيفاش هزوه

فيديو صادم من قلب كازا..كايطلبو اللحم و كايبيعوه | بــووز

فيديو صادم من قلب كازا..كايطلبو اللحم و كايبيعوه

جد مؤثر..فيها السرطان وولدها مريض وساكنة غير فبراكة..لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة | بــووز

جد مؤثر..فيها السرطان وولدها مريض وساكنة غير فبراكة..لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة

صادم و بالفيديو..في ثاني أيام عيد الأضحى..مدينة فاس تتنفس تحت الأزبال و المسؤولين آوت | بــووز

صادم و بالفيديو..في ثاني أيام عيد الأضحى..مدينة فاس تتنفس تحت الأزبال و المسؤولين ''آوت''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

السويد ترحل أكبر لاجئة معمّرة في العالم إلى أفغانستان وها علاش | دولي
منذ 4 دقائق

السويد ترحل أكبر لاجئة معمّرة في العالم إلى أفغانستان وها علاش

عاجل:بعدما سْكرات و دارت الفوضى..شوفو أشنو وقع للداودية فكازا | مجتمع

عاجل:بعدما سْكرات و دارت الفوضى..شوفو أشنو وقع للداودية فكازا

يا ربي السلامة.. قاتل زوجته بالجديدة سلم راسو نهار العيد | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. قاتل زوجته بالجديدة سلم راسو نهار العيد

صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها | مجتمع

صادم وبالفيديو.. هذا هو مصير لحوم المحسنين التي يتم التصدق بها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.