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عاجل:ارتفاع حصيلة إعصار هار في بالولايات المتحدة إلى 50 قتيلا

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 21:11 عاجل:ارتفاع حصيلة إعصار هار في بالولايات المتحدة إلى 50 قتيلا | دولي
عاجل:ارتفاع حصيلة إعصار هار في بالولايات المتحدة إلى 50 قتيلا
لقي ما لا يقل عن خمسين شخصا مصرعهم جراء الإعصار (هارفي) الذي يضرب ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين منذ أسابيع مخلفا أيضا أضرارا جسيمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

شوف تيفي:

لقي ما لا يقل عن خمسين شخصا مصرعهم جراء الإعصار (هارفي) الذي يضرب ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين منذ أسابيع مخلفا أيضا أضرارا جسيمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وذكرت شبكة (س إن إن) يومه السبت، استنادا إلى دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن الإعصار هارفي الذي ضرب ولايتي تكساس ولويزيانا، صاحبته تساقطات مطرية عزيرة فاق حجمها مائة مليار متر معكب، مشيرة الى أن فرق الاغاثة تمكنت من إجلاء أزيد من 72 ألف شخص من المناطق الأكثر تضررا في الولايتين، فيما لا تزال مناطق بأكملها مغمورة بمياه الفيضانات.

ويقدر حجم الخسائر المادية التي خلفها الاعصار بمليارات الدولارات في حين أن الأرقام الدقيقة لن تتوفر الا بعد أسابيع أو أشهر من التقييم.

وذكرت الصحف المحلية أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية، فإن مستويات المياه واصلت ارتفاعها ببعض المناطق االمتضررة، في حين أن عشرات الألاف من السكان مايزالون معزولين ويفتقرون إلى الغذاء والماء.

وأعلنت الرئاسة الامريكية أمس الجمعة أن الرئيس ترامب من المقرر أن يزور تكساس اليوم السبت للمرة الثانية خلال أسبوع وكذا ولاية لويزيانا من أجل تفقد الأوضاع عن كثب

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