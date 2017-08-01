ملك السعودية يستقبل رؤساء بعثات الحج ويكلف رئيس الوفد الرسمي المغربي إبلاغ تحياته وتقديره للملك محمد السادس ﻿

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، بالديوان الملكي بقصر منى رؤساء بعثات الحج، ومن ضمنهم رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، وزير الثقافة والاتصال محمد

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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، بالديوان الملكي بقصر منى رؤساء بعثات الحج، ومن ضمنهم رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.

وأوضح الأعرج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أنه أبلغ خادم الحرمين الشريفين، في هذا اللقاء، التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشكر وتقدير جلالته للجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم في يسر وطمأنينة.

وأضاف رئيس الوفد الرسمي المغربي إلى الحج، أن خادم الحرمين الشريفين، كلفه بإبلاغ تحياته الأخوية وتقديره لأخيه الملك محمد السادس، وللشعب المغربي، مبرزا في هذا الصدد وشائج الإخاء والمودة التي تجمع الأسرتين الملكيتين، ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين شعبي البلدين.

وفي كلمة خلال حفل الاستقبال السنوي للشخصيات الإسلامية ورؤساء بعثات الحج الذين يؤدون فريضة الحج لهذا العام، أكد الملك سلمان بن عبد العزيز ، أن المملكة تسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في العالم الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع.

وقال إن ''المملكة العربية السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان''، مضيفا ''لقد شرف الله هذه البلاد وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار فسخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم''.

وأكد الملك سلمان عزمه على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، في تطوير مستمر، ووفق منظومة متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي. كما توقف عند مواجهة المملكة للإرهاب في السنوات الماضية، وقال في هذا الصدد، ''لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراع الحرمات، لكن المملكة بفضل الله وعونه وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها، حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة''.