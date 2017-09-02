صافي كملات الباهية .. لي بغا يتعرى يمشي لفرنسا ﻿

بعد ما طالب أصحاب مذهب التعري في فرنسا بمتنزه صغير في العاصمة باريس يسمح لهم فيه بالتعري والاستمتاع بالطبيعة ، صوتت اخيرا بلدية فانسين بعد مرور عام على الاقتراح المثير للجدل، وافتتحت أبواب الحديقة

''شوف تيفي''

بعد ما طالب أصحاب مذهب التعري في فرنسا بمتنزه صغير في العاصمة باريس يسمح لهم فيه بالتعري والاستمتاع بالطبيعة ، صوتت اخيرا بلدية فانسين بعد مرور عام على الاقتراح المثير للجدل، وافتتحت أبواب الحديقة الواقعة بالقرب من بورت دو فانسين يوم الخميس الماضي.

وقد اختير هذا المنتزه في ضواحي العاصمة الفرنسية احتراما لخصوصية العراة ومراعاة لمشاعر معارضي هذه الحركة المنتشرة في فرنسا، وهو عبارة عن غابة طبيعية تقع داخل متنزه بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس وسيستمر الافتتاح الى غاية يوم 15 من أكتوبر القادم، ولن يسمح للأشخاص الذين يرتدون الملابس بدخوله، حسب موقع اورونيوز الذي اورد الخبر.

وتشترط زيارة الحديقة الالتزام بالقوانين المكتوبة على لافتات الدخول ومن بينها مواعيد الزيارات، إذ ستفتح الحديقة أبوابها مجانا أمام الزوار ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع.