شوفو شنو دارو قاصران مغربيان من بعد ما غتاصبو سائحة بايطاليا ﻿

أقدم قاصران مغربيان يومه السبت على تسليم نفسيهما بعدما اغتصبا سائحة من جنسية بولندية بشاطئ مدينة ريمني الإيطالي.

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أقدم قاصران مغربيان يومه السبت على تسليم نفسيهما بعدما اغتصبا سائحة من جنسية بولندية بشاطئ مدينة ريمني الإيطالي.

وحسب ما كشف عنه موقع مغاربة إيطاليا فإن المعنيين بالأمر سلما نفسيهما إلى مصالح الأمن بنواحي مدينة بيزاروا على ذمة التحقيق في قضية الإغتصاب الجماعي الذي تعرضت له السائحة المذكورة وأحد المثليين الجنسيين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجانيين قاما بتسليم نفسيهما بعدما نُشرت صور لهما بأنحاء المدينة حيث تمكن كل من المثلي الجنسي والسائحة البولندية من التعرف على المعتدين من خلال صور كاميرات المراقبة،

هذا وبعد تسليم نفسيهما تم نقل المغربيين من مدينة بيزارو إلى مدينة ريميني للتحقيق معهما وربما ترحيلهما إلى المغرب.