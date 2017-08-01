خلافا لما تم تداوله حول جريمة قتل عون سلطة بإقليم مولاي يعقوب..''شوف تيفي'' تتحقق من الخبر.. وهذه التفاصيل ﻿

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' أن خبر الذي تم الترويج له من طرف وسائل الإعلام الوطنية حول ما يتعلق بجريمة قتل عون سلطة ''مقدم'' يوم عيد الأضحى بإقليم مولاي يعقوب، من طرف شاب سبق واستفاد من العفو

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' أن خبر الذي تم الترويج له من طرف وسائل الإعلام الوطنية حول ما يتعلق بجريمة قتل عون سلطة ''مقدم'' يوم عيد الأضحى بإقليم مولاي يعقوب، من طرف شاب سبق واستفاد من العفو الملكي لا أساس له من الصحة ، في هذا التوقيت بالذات. وأن الخبر خلق نوعا من الفزع داخل الإقليم ليتأكد الجميع أن الخبر قديم .



وأكدت مصادر محلية لقناة ''شوف تيفي'' أن الواقعة صحيحة ولكن زمانها مر عليه ما يقارب سنة، وقد سبق لبعض وسائل الإعلام المحلية والوطنية أن نشرت الخبر في إبانه ، والذي يتعلق بجريمة قتل بشعة وقعت بتراب جماعة عين الشقف بحي الانبعاث ، والقاتل لا زال يقضي عقوبته السجنية على إثر نفس الواقعة .



هذا وقد نشرت صبيحة اليوم العديد من وسائل الإعلام ''أن جريمة قتل بشعة وقعت يوم عيد الأضحى المبارك بإقليم مولاي يعقوب ، و ذلك بعد ان أقدم شاب سبق واستفاد من العفو الملكي على قتل عون سلطة (مقدم) بسلسلة من الطعنات وجهها مباشرة الى منطقتي القلب و العنق هذا ودخل المشتبه فيه في خلاف حاد مع والدته بعد تعاطيه كمية من الحبوب المهلوسة ، تضيف ذات المصادر ، فتدخل الضحية لفض الخلاف ، إلا أن المشتبه به قام بغدره .



وبهذا وجب الاعلام والسلام.