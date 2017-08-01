مثير وبالفيديو: ''مزوار'' بلباس مزركش يحكي أنه شاف العجائب والغرائب ورؤية منامية هي سبب التحاقه بالطريقة الكركرية.. وهذه التفاصيل ﻿

أجرت قناة ''شوف تيفي'' لقاء خاصا مع السيد ''مزوار'' بصفته أحد مريدي الطريقة الصوفية الكركرية بالمغرب، وذلك بمقر الزاوية المتواجد بمدينة العروي قرب جبل كركر.

''شوف تيفي''



أجرت قناة ''شوف تيفي'' لقاء خاصا مع السيد ''مزوار'' بصفته أحد مريدي الطريقة الصوفية الكركرية بالمغرب، وذلك بمقر الزاوية المتواجد بمدينة العروي قرب جبل كركر.



وأكد المسمى ''مزوار'' أنه كان مقدما للطريقة العيساوية قبل أن يلتحق بالزاوية الكركرية، وأشار أن سبب إلتحاقه بالزاوية الكركرية يعود لرؤيا منامية، حيث قال له شخص في المنام ''سعداتكم أريافة أيخرج ليكم النور د الحبيب...'' إشارة منه الى شيخ الطريقة ''محمد فوزي الكركري''.



وصرح في ذات السياق أنه ينتسب للشرفاء المزواريين وجدهم الأكبر هو الشيخ الكامل بتارودانت، وأن ''صلاح الدين مزوار'' وزير الخارجية السابق واحد من أبناء عمومته، واسترسل في حديثه لشوف تيفي : ''دخلت للخلوة ثلاثة أيام شفت العجائب والغرائب'' وتحفظ عن ذكر ما رأى خلال خلوته وقال أن ذلك يعد من الأسرار الخاصة ولا يمكنه الإفشاء بها.