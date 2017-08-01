 صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو: مزوار بلباس مزركش يحكي أنه شاف العجائب والغرائب ورؤية منامية هي سبب التحاقه بالطريقة الكركرية.. وهذه التفاصيل | بوليتيك

مثير وبالفيديو: ''مزوار'' بلباس مزركش يحكي أنه شاف العجائب والغرائب ورؤية منامية هي سبب التحاقه

صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي | حوادث و حقوق

صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي

فيديو جد خطير..مضاربة خايبة في سلا بين عساس وشاب | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مضاربة خايبة في سلا بين عساس وشاب

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة

بالصورة: عائلة مغربية تجد اسم الجلالة الله على لحم خروفها | مجتمع

بالصورة: عائلة مغربية تجد اسم الجلالة ''الله'' على لحم خروفها

حملة خبيثة أخرى على الإسلام .. ملاحدة يستهزؤون بخير الخلق وينشرون صورا مسيئة لرسول الله والمسلمون يعبرون عن غضبهم | مجتمع

حملة خبيثة أخرى على الإسلام .. ملاحدة يستهزؤون بخير الخلق وينشرون صورا مسيئة لرسول الله والمسلمون

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس ثاني أيام العيد+الصور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس ثاني أيام العيد+الصور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة

خطير..مقتل عسكري يقود الأمن لاعتقال مرتكب الجريمة بمدينة الراشيدية | حوادث و حقوق

خطير..مقتل عسكري يقود الأمن لاعتقال مرتكب الجريمة بمدينة الراشيدية

''رعاة'' سياسة الريع

صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 16:27 صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي | حوادث و حقوق
صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي
اهتزت مدينة شفشاون لمأساة وفاة طفل قاصر، إثر خلعه لضرس عند صانع الأسنان، حيث كان الطفل قد لقي مصرعه بعد إصابته بنزيف حاد وتسمم خطير في مدينة تطوان، وبالضبط في منطقة واد لاو التي يوجد بها صانع

شوف تيفي

اهتزت مدينة شفشاون لمأساة وفاة طفل قاصر، إثر خلعه لضرس عند صانع الأسنان، حيث كان الطفل قد لقي مصرعه بعد إصابته بنزيف حاد وتسمم خطير في مدينة تطوان، وبالضبط في منطقة واد لاو التي يوجد بها صانع الأسنان.

وقامت عناصر الدرك الملكي بواد لاو بفتح تحقيق معمق، في هذه الحادثة المأساوية، حيث كان الضحية القاصر المقيم بمدينة شفشاون، قد تدهورت حالته الصحية مباشرة بعد خروجه من عند صانع الأسنان، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتطوان، ليفارق الحياة على الفور.

وأشارت المصادر ذاتها أنه لم يتم العثور لحدود الساعة على صانع الأسنان المتهم والذي اختفى أثره بعد علمه بالموضوع.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

صانع أسنان تطوان حادثة تسمم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير..مضاربة خايبة في سلا بين عساس وشاب | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مضاربة خايبة في سلا بين عساس وشاب

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس ثاني أيام العيد+الصور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة فاس ثاني أيام العيد+الصور ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد عيد الأضحى..مغاربة لشوف تيفي:الهيضورة فيها غير الخسارة مابقاش فيها الرباح و كولشي كايلوحها | بــووز
منذ 22 ثانية

بعد عيد الأضحى..مغاربة لشوف تيفي:الهيضورة فيها غير الخسارة مابقاش فيها الرباح و كولشي كايلوحها

بالفيديو...فضيحة بقلب مستشفى ابن رشد موريزڭو بالدارالبيضاء...(شوفو على شوهة ) | بــووز

بالفيديو...فضيحة بقلب مستشفى ابن رشد ''موريزڭو'' بالدارالبيضاء...(شوفو على شوهة )

بالفيديو...المغرب هو اللي غادي يدي كأس العالم | بــووز

بالفيديو...المغرب هو اللي غادي يدي كأس العالم

بالفيديو...من مخلفات العيد: الأزبال في كل مكان بالدار البيضاء | بــووز

بالفيديو...من مخلفات العيد: الأزبال في كل مكان بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو: مزوار بلباس مزركش يحكي أنه شاف العجائب والغرائب ورؤية منامية هي سبب التحاقه بالطريقة الكركرية.. وهذه التفاصيل | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

مثير وبالفيديو: ''مزوار'' بلباس مزركش يحكي أنه شاف العجائب والغرائب ورؤية منامية هي سبب التحاقه

صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي | حوادث و حقوق

صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي

فيديو جد خطير..مضاربة خايبة في سلا بين عساس وشاب | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مضاربة خايبة في سلا بين عساس وشاب

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو مصير قاتل شقيقه ومشرمل والدته يوم عيد الأضحى بالجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.