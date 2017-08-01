صادم وغير متوقع..شوفوا أشنو وقع لطفل حيد ضرسة عن صانع أسنان تقليدي ﻿

اهتزت مدينة شفشاون لمأساة وفاة طفل قاصر، إثر خلعه لضرس عند صانع الأسنان، حيث كان الطفل قد لقي مصرعه بعد إصابته بنزيف حاد وتسمم خطير في مدينة تطوان، وبالضبط في منطقة واد لاو التي يوجد بها صانع

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اهتزت مدينة شفشاون لمأساة وفاة طفل قاصر، إثر خلعه لضرس عند صانع الأسنان، حيث كان الطفل قد لقي مصرعه بعد إصابته بنزيف حاد وتسمم خطير في مدينة تطوان، وبالضبط في منطقة واد لاو التي يوجد بها صانع الأسنان.

وقامت عناصر الدرك الملكي بواد لاو بفتح تحقيق معمق، في هذه الحادثة المأساوية، حيث كان الضحية القاصر المقيم بمدينة شفشاون، قد تدهورت حالته الصحية مباشرة بعد خروجه من عند صانع الأسنان، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتطوان، ليفارق الحياة على الفور.

وأشارت المصادر ذاتها أنه لم يتم العثور لحدود الساعة على صانع الأسنان المتهم والذي اختفى أثره بعد علمه بالموضوع.