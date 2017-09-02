حملة خبيثة أخرى على الإسلام .. ملاحدة يستهزؤون بخير الخلق وينشرون صورا مسيئة لرسول الله والمسلمون يعبرون عن غضبهم ﻿

نشرت صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' المسماة ''العلم يكذب الدين''، صورا لراعي تشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصفه بأوصاف خطيرة ومكتوب على الصورة ''صورة نادرة لرسول الله أثناء هروبه من

''شوف تيفي''



نشرت صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' المسماة ''العلم يكذب الدين''، صورا لراعي تشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصفه بأوصاف خطيرة ومكتوب على الصورة ''صورة نادرة لرسول الله أثناء هروبه من مكة إلى المدينة'' وصور كثيرة تسيء لشفيع الأمة ورسول العالمين .



الصفحة الفايسبوكية التي نصبت نفسها لمحاربة خرافة الأديان كما أعلنت ذلك ، تتعامل مع الشعائر الدينية والأنبياء والرسل بنوع من السخرية، حسب ما نشرته من خلال العديد من الصور والمقالات ، والتي تعبر عن الكره الدفين إتجاه الإسلام والمسلمين.



تأتي هذه الحملة الخبيثة تزامنا مع عيد الأضحى وتجمع المسلمين في أكبر مركز في العالم ببيت الله الحرام، التجمع الذي يزعج الملاحدة وأعداء الدين ولا يجدون الأجوبة له، مما يعبر عن الإرتباط القوي للمسلمين بوصايا رسولهم السراج المنير وصاحب الخلق العظيم ، والإمتثال لشعائر دينهم الإسلامي .



هذا وقد تفاعل المسلمون مع هذه الصور والتدوينات بنوع من الحزم من خلال تعاليقهم وعبروا عن استيائهم وغضبهم ، وشددوا على ضرورة احترام اختيارهم مادام الملاحدة يتشدقون بإحترام حرية المعتقد ، معتبرين أن مثل هذه الحملات على الدين لا تزيده إلا قوة وامتدادا وأن هذ الا ينال من خير الخلق في شيء.واحتراما لمشاعر المسلمين وللمكانة المقدسة والرفيعة التي يحتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب كل المسلمين نتعفف عن نشر الصورة التي تنم عن خبث صاحبها..