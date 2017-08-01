خطير..مقتل عسكري يقود الأمن لاعتقال مرتكب الجريمة بمدينة الراشيدية ﻿

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، مساء أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب

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تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، مساء أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد التي كان ضحيتها عسكري يعمل بنفس المدينة.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد عثرت يوم الأربعاء المنصرم على جثة الضحية وهو يحمل جروحا بأداة حادة، قبل أن يكشف البحث عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، والذي تبين أنه يقطن بنفس الحي مسرح الجريمة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.