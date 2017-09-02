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حشومة وعيب وعار..العاصمة العلمية '' فاس''غارقة بالأزبال والساكنة تشتكي من الروائح الكريهة

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 14:03 حشومة وعيب وعار..العاصمة العلمية فاسغارقة بالأزبال والساكنة تشتكي من الروائح الكريهة | مجتمع
حشومة وعيب وعار..العاصمة العلمية '' فاس''غارقة بالأزبال والساكنة تشتكي من الروائح الكريهة
استنكر العديد من ساكنة مدينة فاس عبر وسائل التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' ما آلت اليه العاصمة العلمية للمملكة بعد يوم عيد الأضحى ، حيث تحولت شوارع وأزقة المدينة إلى مناظر جد مؤسفة بأكوام الأزبال

''شوف تيفي''

استنكر العديد من ساكنة مدينة فاس عبر وسائل التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' ما آلت اليه العاصمة العلمية للمملكة بعد يوم عيد الأضحى ، حيث تحولت شوارع وأزقة المدينة إلى مناظر جد مؤسفة بأكوام الأزبال والروائح الكريهة ومخلفات ذبح الأضاحي وما يرافق ذلك من استعمالات مختلفة من طرف المواطنين والمواطنات .

وتداول العديد من النشطاء الفايسبوكيين صورا فاضحة لتراكم الأزبال داخل المدينة بدون تفاعل للجهات المعنية، حيث حملوا المسؤولية الكاملة لشركة ''أوزون'' المكلفة بتدبير هذا الإقطاع للحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة، وعبروا عن استيائهم العارم من الروائح الكريهة التي اقتحمت منازلهم خلال أيام العيد بعدما تخلفت الشركة المذكورة عن الإسراع بتنظيف الشوراع .

 

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شوف تيفي مدينة فاس الأزبال أوزون

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