عاجل وجد مؤلم..السيدة اللي رمات نفسها من الطابق الثاني وبغات تقتل بنتها في الحاجب ماتت..وها الحالة ديال الطفلة ﻿

علمت ''شوف تيفي''ّ من مصادرها أن السيدة التي أقدمت على رمي نفسها ورمي ابنتها الطفلة وإضرام النار في جسدها، لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل من يومه السبت، داخل مستشفى مدينة الحاجب.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي"ّ من مصادرها أن السيدة التي أقدمت على رمي نفسها ورمي ابنتها الطفلة وإضرام النار في جسدها، لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل من يومه السبت، داخل مستشفى مدينة الحاجب.

وأوضح المصدر ذاته أن حالة طفلة السيدة المتوفية جد خطيرة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها في مناطق مختلفة من جسدها، ونظرا لقوة اصطدامها بالأرض، بعد أن قامت والدتها برميها من الطابق الثاني لمنزل الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة المتوفية البالغة من العمر قيد حياتها 44 سنة، قامت بهذه الخطوة التي هزت منطقة الحاجب، عقب صدور حكم يقضي بمنح حضانة ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات لزوجها الذي اتهمها بالخيانة الزوجية.