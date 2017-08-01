عاجل..هذه هي التفاصيل الصادمة لجريمة الحاجب الخطيرة ..الخيانة الزوجية سبب إلقاء سيدة لنفسها ولطفلتها من الطابق الثاني لمنزل الأسرة وشعلات فيه العافية ﻿

في جديد واقعة ''الحاجب'' البشعة والتي هزت ساكنة المنطقة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''الأم'' بطلة الحادث، كانت مهاجرة سابقة بالخارج ، وقد قامت برمي طفلتها ورمي نفسها من الطابق الثاني من منزل

''شوف تيفي''

في جديد واقعة ''الحاجب'' البشعة والتي هزت ساكنة المنطقة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''الأم'' بطلة الحادث، كانت مهاجرة سابقة بالخارج ، وقد قامت برمي طفلتها ورمي نفسها من الطابق الثاني من منزل الأسرة الذي أضرمت النار به، بسبب مشاكل أسرية مع زوجها بعد اتهامها بالخيانة الزوجية.

وأوضح المصدر ذاته أن ''الأم'' البالغة من العمر 44 سنة، قامت بفعلتها، عقب علمهما بصدور حكم لصالح زوجها يمكنه من حضانة ابنتهما، مشيرا إلى أنها دخلت في حالة هستيرية، تعبيرا منها عن غضبها ورفضها لهذا الحكم الذي سيبعد عنها فلذة كبدها.

وأكد المصدر ذاته أن الزوج، سبق له ضبط ''الأم'' متلبسة بخيانته مع شخص آخر، لتتطور الأمور بينهما وتتفاقم المشاكل أكثر، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء، الذي تأكد من خيانتها للزوج الذي حصل على حضانة ابنتهما له البالغة من العمر 7 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن سيارة للإسعاف، نقلت الأم وطفلتها وهما في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضتا لها.