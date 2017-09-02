مثير وبالصور.. رئيس دولة إفريقية '' دار '' بحال الملك محمد السادس في طقوس عيد الأضحى ببلده ﻿

نشر الرئيس الغابوني علي بانغو أونديمبا صورا توثق لأنشطته الرسمية يوم عيد الأضحى المبارك، حيث ظهر في صورة داخل المسجد وهو يؤدي صلاة العيد، وظهر مرة أخرى في صورة وهو يهم بذبح خروف العيد.

شوف تيفي

نشر الرئيس الغابوني علي بانغو أونديمبا صورا توثق لأنشطته الرسمية يوم عيد الأضحى المبارك، حيث ظهر في صورة داخل المسجد وهو يؤدي صلاة العيد، وظهر مرة أخرى في صورة وهو يهم بذبح خروف العيد.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور على أنها سابقة، ولم ينشر الرئيس مثل هذه الصور من قبل، حيث أكدوا على أنه معجب بالأنشطة الملكية يوم عيد الأضحى.

ورجح آخرون على الرئيس الغابوني وبحكم العلاقات الجيدة والأخوية التي تجمعه بالمغرب، لم يجد حرجا في تقليد الملك محمد السادس يوم العيد، حيث كان قد زاره مؤخرا بمدينة الرباط.