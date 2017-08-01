عاجل:شوفو أشنو وقع فموسم الحج في أول أيام التشريق ﻿

كشفت وسائل إعلام سعودية،قبل قليل من يومه السبت،أن تدافعا وقع خلال توافد جموع حجاج بيت الله الحرام، إلى منشأة الجمرات بمشعر (منى) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة

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كشفت وسائل إعلام سعودية،قبل قليل من يومه السبت،أن تدافعا وقع خلال توافد جموع حجاج بيت الله الحرام، إلى منشأة الجمرات بمشعر (منى) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيا وإتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

و قد خلف هذا التدافع عدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

من جانبها ذكرت وكالة الانباء السعودية، أن منشأة الجمرات استوعبت ضيوف الرحمن الذين توافدوا تباعا لرمي الجمرات الثلاث.

وأبرزت في هذا الصدد، دور قوات الأمن السعودي، في تيسير حركة ضيوف الرحمن في منشأة الجمرات، حيث ''خصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات بما يضمن إتمام الرمي بكل يسر وسهولة''.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويمكن للمتعجل منهم اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.