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بالفيديو: الخبز ما كاينش في الدار البيضاء في ثاني أيام العيد والساكنة كاعيين

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 12:50 بالفيديو: الخبز ما كاينش في الدار البيضاء في ثاني أيام العيد والساكنة كاعيين | مجتمع
بالفيديو: الخبز ما كاينش في الدار البيضاء في ثاني أيام العيد والساكنة كاعيين
شهدت العديد من المناطق بمدينة الدار البيضاء خلال ثاني أيام العيد ازدحاما كبيرا حول بعض المحلات المفتوحة التي حاولت التخفيف من معاناة ساكنة المدينة الذين يبحثون عن الخبز في كل مكان.

''شوف تيفي''

شهدت العديد من المناطق بمدينة الدار البيضاء خلال ثاني أيام العيد ازدحاما كبيرا حول بعض المحلات المفتوحة التي حاولت التخفيف من معاناة ساكنة المدينة الذين يبحثون عن الخبز في كل مكان.

وقد وقف بعض السكان في طوابير طويلة ومكتظة ببعض الاحياء التي توفرت بها أفران ومخابز ومنهم من انتظر حوالي ساعتين ليصل دوره للحصول على الخبز الذي أصبح عملة نادرة في أيام العيد، مما فجر غضب بعض المواطنين الذين حملوا المسؤولية للمشرفين على تسيير المدينة الذين عليهم إيجاد حل لظاهرة إغلاق المحلات التجارية في أيام العواشر خصوصا عيد الأضحى .

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شوف تيفي الدار البيضاء يوم العيد الخبز المفقود طوابير

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