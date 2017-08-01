هجمو على وكالة لتحويل الأموال بالسلاح الأبيض و شفرو 25 ألف درهم بتطوان وهاشنو وقع ليهم ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

شوف تيفي: و م ع

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بتاريخ 4 غشت المنصرم، بالاستيلاء على مبلغ 25 ألف درهم من داخل وكالة لتحويل الأموال كائنة بحي توتة بنفس المدينة، وذلك بعض تعريض المستخدم للتهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية من تحديد هويتهما وتوقيفهما مساء أمس بحي بوجراح.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.