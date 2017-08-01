يا ربي السلامة..سيدة شعلات العافية فدارها في ثاني أيام عيد الأضحى ولاحت بنتها من الشرجم وها أشنو وقع ﻿

اهتزت مدينة الحاجب اليوم السبت، على وقع حادث خطير، حيث ألقت سيدة في الأربعينيات من عمرها بطفلتها ذات السبع سنوات من الطابق الثاني، بعدما أضرمت النار في بيتها، وجلست على حافة النافذة، وهي تصرخ

شوف تيفي

اهتزت مدينة الحاجب اليوم السبت، على وقع حادث خطير، حيث ألقت سيدة في الأربعينيات من عمرها بطفلتها ذات السبع سنوات من الطابق الثاني، بعدما أضرمت النار في بيتها، وجلست على حافة النافذة، وهي تصرخ احتجاجا على ظلم تقول إنه أصابها .

وحضرت السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية على وجه السرعة إلى عين المكان، حيث أصيبت السيدة بهستيريا من الصراخ، وبدأت في ضربهم بالأواني المنزلية ما تسبب في تكسير سيارة قائد المنطقة .

و في غفلة من عناصر الوقاية المدنية وقفت السيدة لتقفز بدورها من النافذة، ورمت بنفسها لتفقد الوعي على الفور، حيث أصيب عنصر من الوقاية المدنية بكدمة خفيفة، بعد أن حاول اعتراضها لتخفيف الصدمة .

هذه الحادثة خلفت هلعا وسط جيران السيدة بطلة الحادث، حيث لازالت الأمور مبهمة حول الخلفية الحقيقية لإقدامها على هذا الفعل الشنيع في حقها وحق ابنتها القاصر، إلا أنه وحسب شهود عيان فإن السيدة وابنتها لازالتا على قيد الحياة في مستشفى المدينة .