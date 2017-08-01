يا ربي السلامة..فرحة العيد تنتهي بمأساة: مسخوط الوالدين قتل والده بزاكورة+تفاصيل مرعبة ﻿

بالموازاة مع احتفال المغاربة بمناسبة عيد الأضحى، اهتز دوار تلوين التابع لجماعة مزكيطة بإقليم زاكورة، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل والده بعد أن وجه له ضربة قاتلة بواسطة ''عتلة''.

''شوف تيفي''

بالموازاة مع احتفال المغاربة بمناسبة عيد الأضحى، اهتز دوار تلوين التابع لجماعة مزكيطة بإقليم زاكورة، على وقع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل والده بعد أن وجه له ضربة قاتلة بواسطة ''عتلة''.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الشاب البالغ من العمر 28 سنة، دخل في نقاش حاد مع والده البالغ من العمر 57 سنة خلال قيامهما بأشغال داخل أرضهما الفلاحية، لتتطور الأمور بعد ذلك بعد أن وجه الابن لوالده ضربة بواسطة ''عتلة'' على مستوى الرأس سقط على إثرها أرضا جثة هامدة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الجريمة واعتقلت الابن الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى اكدز.